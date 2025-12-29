El BNG de Vigo critica que PSOE y PP rechacen un modelo alternativo de ZBE "más justo y eficaz"

La moción del BNG de Vigo para redefinir el modelo de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) presentado este lunes en el último pleno municipal del año ha sido rechazada por PSOE y PP.

La propuesta de los nacionalistas conllevaba dejar sin efecto el acuerdo de la Xunta de Goberno para abrir un proceso "participativo real" y definir un modelo "alternativo" que fuese "más justo, eficaz y adaptado a la realidad de Vigo".

Este rechazo nace, según ha declarado el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, de una "pinza entre socialistas y populares" para imponer un modelo limitado, fragmentado y profundamente injusto, basado en restricciones por tipo de vehículo y multas.

"El reto no es cambiar coches de combustión por eléctricos, sino hacer que usar el coche deje de ser obligatorio para la mayoría, ofreciendo alternativas en lugar de castigar con multas", ha enfatizado Igrexas.

"El PSOE y el PP decidieron votar en contra de una propuesta que buscaba hacer las cosas bien y con la gente, optando por importar una mala copia de Madrid Central que castiga a la amplia mayoría social que no puede comprar un coche híbrido o eléctrico nuevo", ha advertido.

Según Igrexas, el modelo defendido por el Gobierno de Abel Caballero no aborda las causas reales del colapso de la movilidad ni va acompañado de inversiones adicionales en transporte público ni de más frecuencias ni de tarifas más accesibles ni de alternativas reales al uso del vehículo privado.

Además, ha cargado contra la posición "ridícula e irresponsable" del PP local, que por un lado "no quieren las ZBE de Caballero" y, por otro, "votan en contra de la alternativa en positivo del BNG". "¿Qué modelo tiene el PP? ¿Aplicar peajes como en la AP-9 o como se hace en Londres?", se ha preguntado el portavoz nacionalista.

Sobre el proyecto del Gobierno local, Igrexas ha asegurado que se trata de un modelo "diseñado desde los despachos, sin diálogo y sin consenso" y se ha perdido la oportunidad de buscar fórmulas para reducir el tráfico innecesario, recuperar espacio público para las personas, calmar la circulación y apostar decididamente por caminar, por la bicicleta y por el transporte colectivo.

"El rechazo de PSOE y PP es una oportunidad perdida para hacer de Vigo una ciudad más habitable, más saludable y más justa", ha concluido Igrexas, y ha añadido la necesidad de poner "a las personas en el centro" frente a la imposición de un sistema sancionador que "no resuelve los problemas y agrava las desigualdades".