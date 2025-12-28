Papá Noel invade O Porriño (Pontevedra) en una multitudinaria ruta motera navideña

Las calles de O Porriño se llenaron este domingo de ruido de motores, color y espíritu navideño con la celebración del Roteiro Motero, una cita que reunió a numerosos aficionados a las dos ruedas ataviados como Papá Noel y con sus motos decoradas para la ocasión.

La iniciativa se convirtió en uno de los actos más llamativos del programa de Navidad del Ayuntamiento.

La caravana motera recorrió el centro de la villa a partir de media mañana, despertando la curiosidad y los aplausos de vecinos y visitantes, y aportando un toque diferente a una jornada ya de por sí animada.

El evento coincidió en el tiempo con otras actividades deportivas, lo que contribuyó a crear un ambiente dinámico y participativo en el corazón de O Porriño.

La ruta contó con la participación de la Vulcan Riders Association Galicia, cuyos integrantes apostaron por un formato lúdico y familiar, pensado para disfrutar del recorrido y para acercar la Navidad a grandes y pequeños.

El encuentro concluyó con un momento de convivencia, en el que los participantes compartieron un chocolate caliente como colofón a la mañana festiva.

El alcalde, Alejandro Lorenzo, puso en valor "la capacidad de O Porriño para convertir sus calles en espacios de encuentro durante las fiestas", destacando que este tipo de propuestas refuerzan la vida social y el sentimiento de comunidad, además de dinamizar la villa en fechas señaladas.