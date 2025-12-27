Vigo se llena de motos y solidaridad con la Papanoelada Motera

Vigo volvió a vivir este sábado una de sus citas navideñas más singulares, con la celebración de la XV Papanoelada Motera, un evento que convirtió las calles en un desfile de motos, trajes rojos y espíritu solidario.

Desde primeras horas de la tarde, Navia se transformó en punto de encuentro para los aficionados a las dos ruedas llegados de distintos puntos de la ciudad y del área metropolitana.

A partir de las 14:00 horas, los participantes comenzaron a concentrarse, ataviados con disfraces de Papá Noel y motos decoradas para la ocasión, creando un ambiente festivo que atrajo la atención de vecinos y curiosos.

Dos horas después, la caravana arrancó su recorrido urbano, llenando Vigo de ruido de motores, música y aplausos, en una imagen ya tradicional de la Navidad viguesa.

Más allá del componente lúdico, la Papanoelada volvió a destacar por su marcado carácter solidario. Para tomar parte en la ruta, los motoristas aportaron alimentos no perecederos destinados al Banco de Alimentos de Vigo, reforzando el objetivo social de una iniciativa que crece edición tras edición.

La jornada, organizada por Revista Motera, contó con la colaboración del Ayuntamiento de Vigo y de distintos clubes moteros, se desarrolló en un ambiente familiar y participativo, en el que también tuvieron protagonismo los acompañantes y el público que salió a las calles para disfrutar del espectáculo.