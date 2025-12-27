Una calle de Vigo.

Una calle de Vigo. Treintayseis.

Vigo

Vigo estrena su último fin de semana de 2025 sin previsión de lluvias

Las temperaturas mínimas serán de 5 grados y las máximas de 15, en una jornada donde hará falta abrigarse

La ciudad de Vigo estrena su último fin de semana de 2025 sacando de nuevo a la calle los abrigos para combatir el frío.

La previsión de Meteogalicia para la jornada de hoy deja unas temperaturas mínimas de 5 grados y unas máximas de 15, en un contexto normal en este período del año.

Los cielos se presentan alternando las nubes y claros con momentos poco nublados o despejados.

En cuanto a las lluvias, no está previsto que llueva en todo el día, con valores de un 5% de probabilidad.

Con respecto a la calidad del aire, se mantiene en un nivel favorable en general.