Ofrecido por:
Suspendida la circulación ferroviaria entre Vigo y Santiago por una incidencia
Personal de Renfe ya trabaja para solucionar el problema
Más noticias: La previsión de fiestas ilegales de Fin de Año en Galicia desciende a números de prepandemia
La circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago de Compostela permanece suspendida tras detectarse una incidencia que afecta a la señalización, tal y como informa Europa Press.
Así lo ha confirmado Adif, que ha trasladado que el personal de la compañía trabaja en estos momentos para solucionarla a la mayor brevedad posible.
Según ha informado Renfe, esta incidencia afecta a todos los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia que circulan entre ambas estaciones.