El tren Avril en la estación de Urzaiz de Vigo, a 21 de mayo de 2024.

El tren Avril en la estación de Urzaiz de Vigo, a 21 de mayo de 2024. u.m

Ofrecido por:

Vigo

Suspendida la circulación ferroviaria entre Vigo y Santiago por una incidencia

Personal de Renfe ya trabaja para solucionar el problema

Más noticias: La previsión de fiestas ilegales de Fin de Año en Galicia desciende a números de prepandemia

Publicada

La circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago de Compostela permanece suspendida tras detectarse una incidencia que afecta a la señalización, tal y como informa Europa Press.

Imagen de archivo de una persona abrigada

Así lo ha confirmado Adif, que ha trasladado que el personal de la compañía trabaja en estos momentos para solucionarla a la mayor brevedad posible.

Según ha informado Renfe, esta incidencia afecta a todos los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia que circulan entre ambas estaciones.