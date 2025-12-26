Suspendida la circulación ferroviaria entre Vigo y Santiago por una incidencia

El tren Avril en la estación de Urzaiz de Vigo, a 21 de mayo de 2024. u.m

La circulación ferroviaria entre las estaciones de Vigo Urzaiz y Santiago de Compostela permanece suspendida tras detectarse una incidencia que afecta a la señalización, tal y como informa Europa Press.

Así lo ha confirmado Adif, que ha trasladado que el personal de la compañía trabaja en estos momentos para solucionarla a la mayor brevedad posible.

Según ha informado Renfe, esta incidencia afecta a todos los trenes de Alta Velocidad y Media Distancia que circulan entre ambas estaciones.