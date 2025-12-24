AXEGA, 112

Un choque entre dos lanchas motoras en Baiona (Pontevedra) deja dos heridos

Ambas viajaban en la misma embarcación y fueron atendidas en el lugar por el personal sanitario, sin que fuera preciso su traslado a un centro hospitalario

Publicada

Dos personas han resultado heridas a primera hora de este miércoles al chocar dos lanchas motoras en Baiona (Pontevedra).

Las dos personas heridas viajaban en la misma embarcación y fueron atendidas en el lugar, sin que fuera preciso su traslado a un centro hospitalario. Los dos ocupantes de la otra lancha resultaron ilesas.

Según informa el 112 Galicia, el accidente ocurrió alrededor de las 07:25 horas cuando se dio aviso de una colisión entre el muelle y el espigón del puerto de Baiona.

Desde Axega se dio aviso a Salvamento Marítimo y a Gardacostas de Galicia, al GES del Val Miñor, así como a la Guardia Civil y a la Policía Local y en un primer momento se movilizó el helicóptero Pesca-I, aunque finalmente fue anulado al encontrarse ya las personas implicadas en el puerto.

Los equipos de emergencia desplazados confirmaron que ninguna de las personas implicadas había llegado a caer al agua y que las embarcaciones quedaron amarradas, sin riesgo de vertidos de líquidos.