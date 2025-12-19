El Concello de Baiona decreta un día de luto oficial tras la muerte de una turista en el mar

Hoy viernes, día 19 de diciembre, se ha decretado día de luto oficial en el Concello de Baiona tras el fallecimiento de una turista alemana en la playa en pleno aviso por temporal. De esta manera se homenajeará la memoria de E.S., que perdió la vida en la playa de A Concheira. Así se decidió en junta de portavoces y así lo informó el Consistorio baionés.

Las banderas oficiales ondearán a media asta y se guardará un minuto de silencio en todos los actos oficiales del Ayuntamiento.

Según trascendió este pasado jueves, un particular alertó a la central de emergencias sobre las 14:35 horas de que una mujer, que se encontraba en unas rocas próximas al arenal, había sido arrastrada por el agua. Fuentes consultadas por Europa Press detallaron que la víctima estaba en la playa sacando fotos.