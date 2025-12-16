Vigo no se olvida de los bebés de cero a tres años: Vuelve la recogida solidaria para Afán

Presentación del Proyecto 0-3 en favor de Afán, en Vigo. A diciembre de 2025. Cedida

Uno de los proyectos solidarios más arraigados en la ciudad de Vigo y que cumple 13 ediciones, el Proyecto 0-3 en favor de la asociación Afán, regresa estas Navidades. Se buscan donaciones de alimentos y productos de higiene para esta franja de edad.

Todas aquellas personas interesadas pueden depositar estos productos en los tres centros Máis que Auga —Navia, Barreiro y Coia— hasta el día 19 de diciembre, y también en el supermercado Eroski Center de Portanet —los días 18 y 19—.

Afán repartirá todo lo recaudado entre familias viguesas en situación de vulnerabilidad y con menores de entre cero y tres años a su cargo.

Entre los productos de primera necesidad que pueden donarse se encuentran pañales, toallitas de bebé, potitos infantiles, leche de fórmula, cremas hidratantes para bebé, cremas de pañal, biberones o chupetes. "Son productos imprescindibles para los bebés y, a su vez, en ocasiones, inaccesibles para muchas familias por su precio, con lo que pedimos encarecidamente a todo el que pueda que aporte su granito de arena para mejorar un poco las condiciones de vida de estas familias que, no nos olvidemos, son nuestros vecinos", explicó David Suárez, CEO de Diesemm, empresa promotora de la iniciativa.

Esta XIII edición cuenta con la colaboración de Máis Que Auga, Eroski Center, Grupo Pirelo y Visual Graphics.