A juicio el hombre acusado de vender droga en el bar que regentaba en Baiona (Pontevedra)
Se enfrenta a siete años de prisión por un delito de tráfico de drogas en establecimiento abierto al público
La Fiscalía pide para un hombre acusado de tráfico de drogas en Baiona una pena de siete años de prisión. El juicio arrancará hoy a partir de las 10:00 horas de la mañana en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
Según el escrito de acusación, fue la propia Guardia Civil de Baiona la que tuvo constancia de que el hombre se dedicaba a la venta de estupefacientes en su domicilio, en la calle y en el bar que regentaba. Además, fue interceptado entregando 0,6 gramos de cocaína en un vehículo en febrero de 2022.
Meses después y tal y como recoge Europa Press, se llevó a cabo una inspección en el local donde trabajaba, incautándosele en el bolsillo de su pantalón algo más de 2,5 gramos de cocaína, mientras que en la cocina, al lado de la barra, había una báscula de precisión y más envoltorios con cocaína. Del mismo modo, a los clientes del bar también se les encontraron sustancias que habían adquirido allí.
La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito de tráfico de drogas en establecimiento abierto al público, por lo que piden para él la pena de siete años de cárcel y también una multa de 1.000 euros.
El juicio iba a celebrarse el pasado mes de abril tras alcanzar un principio de acuerdo entre las partes. Sin embargo, el pacto no llegó a fraguarse y se suspendió para este martes.