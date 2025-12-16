A juicio el hombre acusado de vender droga en el bar que regentaba en Baiona (Pontevedra)

Meses después y tal y como recoge Europa Press, se llevó a cabo una inspección en el local donde trabajaba, incautándosele en el bolsillo de su pantalón algo más de 2,5 gramos de cocaína, mientras que en la cocina, al lado de la barra, había una báscula de precisión y más envoltorios con cocaína. Del mismo modo, a los clientes del bar también se les encontraron sustancias que habían adquirido allí.

La Fiscalía considera que los hechos narrados son constitutivos de un delito de tráfico de drogas en establecimiento abierto al público, por lo que piden para él la pena de siete años de cárcel y también una multa de 1.000 euros.

El juicio iba a celebrarse el pasado mes de abril tras alcanzar un principio de acuerdo entre las partes. Sin embargo, el pacto no llegó a fraguarse y se suspendió para este martes.