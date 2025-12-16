Absuelto el hombre acusado de violar y abusar sexualmente de una cuidadora en Pontevedra

Ratificada, por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la sentencia de la sección quinta por la que se absolvía a un hombre acusado de los delitos de violación y abusos sexuales contra una trabajadora que cuidaba a una persona dependiente en Pontevedra. Así, se desestima el recurso presentado por la acusación particular.

Según se recoge en la sentencia, la Sala de lo Civil y Penal rechaza que la Audiencia Provincial de Pontevedra incurriera en una valoración arbitraria de la prueba y avala la decisión de absolver al acusado ante las contradicciones apreciadas en el relato de la denunciante.

Por otro lado, el tribunal subraya que los informes periciales médicos aportados, aunque reflejan un cuadro psicológico compatible con los hechos denunciados, tienen carácter "meramente corroborador" y "no constituyen prueba directa suficiente" para desvirtuar la presunción de inocencia cuando existen dudas sobre la credibilidad del testimonio principal.

Por otro lado, el TSXG ha expuesto que un tribunal de apelación no puede revisar la valoración de pruebas personales para dictar una condena si no aprecia arbitrariedad, irracionalidad o falta de motivación en la sentencia absolutoria, circunstancias que no concurren en este caso.

De este modo, la Sala confirma íntegramente la sentencia absolutoria, que puede recurrirse ante el Tribunal Supremo, tal y como ha precisado Europa Press.