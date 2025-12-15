La Xunta autoriza la licitación del nuevo centro público de cuidados intermedios en Mos (Pontevedra)

El Consello da Xunta ha dado luz verde a la licitación de las obras de construcción del nuevo centro público de cuidados intermedios en el municipio de Mos, que se emplazará en las instalaciones del antiguo Rebullón.

El presupuesto de esta actuación asciende a 11,6 millones de euros, financiados con fondos europeos y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses desde el inicio de los trabajos.

El centro estará destinado a la atención de personas mayores que ya han recibido el alta hospitalaria pero que aún necesitan cuidados específicos antes de regresar a sus domicilios o a un centro residencial.

Tendrá una capacidad de 58 plazas y contará con áreas diferenciadas de espacios comunes, servicios generales, cuidados sociosanitarios y zona residencial, además de zonas ajardinadas y aparcamiento, con el objetivo de facilitar la recuperación y la rehabilitación tras procesos postoperatorios prolongados desde el ámbito social.