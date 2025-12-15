El BNG de Vigo denuncia la "inacción" de Concello y Xunta ante el "encarecimiento insoportable" del alquiler

El BNG de Vigo ha alertado sobre el "encarecimiento insoportable" de los precios de la vivienda en la ciudad, en cifras máximas históricas, y ha criticado la inacción de Concello y Xunta de Galicia.

El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, ha puesto como ejemplo el programa piloto estatal Casa 47, presentado en Vigo la semana pasada, con precios superiores a 600 euros mensuales, y ha afeado que el alcalde, Abel Caballero, presuma de un proyecto de 67 viviendas sin plazo de ejecución y que supera el coste medio del metro cuadrado en la ciudad.

“Estos anuncios son una tomadura de pelo para las familias trabajadoras que se ven expulsadas de la ciudad por causa de no lograr una vivienda, y para los miles de jóvenes para los que emanciparse en Vigo es un lujo imposible", ha añadido.

Los nacionalistas han alertado que los precios han subido un 7,4% en lo que va de año y el coste medio superará los 700 euros en 2026, lo que supone que los vigueses paguen "200 euros más que antes de la pandemia, casi un 41% más", una cantidad que se sitúa 20 puntos por encima de la subida media de los salarios en el mismo periodo.

Dentro de la "emergencia habitacional" en la que sitúan a la ciudad olívica, destacan los pisos turísticos y las dificultades para acceder a un alquiler con condiciones abusivas y de las que culpan a los gobiernos de Caballero y Rueda; en este último caso, ha puesto el foco en las "promesas" de viviendas del Plan Parcial de Navia, que "sólo atenderán al 20% de la demanda existente de vivienda protegida, con más de 7.100 familias registradas".

En el caso del Gobierno local, ha anunciado que urgirán en la Xerencia de Urbanismo para que se "agilice al máximo" la puesta en marcha de la Empresa Municipal de Vivienda, un instrumento que "llega tarde" pero necesario para desplegar políticas públicas de vivienda. Además, ha recordado los acuerdos alcanzados en el pleno de marzo de 2024, en el que el Bloque presentó, entre otras medidas, la necesidad de declarar a Vigo como zona tensionada.

Respuesta del Concello

Las críticas del BNG han tenido respuesta en la concelleira de Urbanismo, María Xosé Caride, que ha mostrado su "sorpresa" porque pidan que el Concello haga "lo que no hacen los gobiernos del BNG en otras ciudades", como Santiago y Pontevedra, donde no existe un proyecto como el de la Empresa Municipal de Vivienda.

"Es una empresa dotada única y exclusivamente de fondos propios del Concello y dentro de las limitadas competencias de vivienda que tenemos, intentamos contribuir para que haya un parque público de vivienda en alquiler a precio tasado", ha recordado Caride.

La edil ha señalado a la Xunta como máxima responsable, al tener "la competencia hegemónica en materia de vivienda", por su inacción "en los 15 años que lleva gobernando, con Feijóo y Rueda" y ha puesto en valor las varias iniciativas municipales para "paliar los problemas de vivienda" en la ciudad, como la puesta en marcha del Observatorio de la Vivienda junto con la UVigo, el programa de compra de inmuebles y el destino de suelo municipal a la promoción de vivienda pública, entre otras.

Además, ha lamentado que los nacionalistas hayan "entorpecido" este tipo de políticas al votar en contra del PXOM, que recoge un 37% de viviendas en régimen de protección; un voto en contra que va en perjuicio de Vigo y "a favor de los especuladores".