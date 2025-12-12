El PP de Vigo denuncia falta de transparencia por el retraso de las obras en la Avenida de Madrid

El PP de Vigo ha reclamado al Concello una mayor transparencia en la gestión de las actuaciones municipales, poniendo el foco en las obras de remodelación de la Avenida de Madrid.

Según ha denunciado su portavoz, Miguel Martín, los populares han tenido acceso al expediente de la obra tras varias semanas de espera y después de advertir del "secuestro" de la documentación por parte del ejecutivo local. A partir de ese análisis, aseguran que la actuación no finalizará en el plazo inicialmente previsto, fijado para el próximo 1 de mayo.

Tal y como aseguran que consta en el expediente, la UTE adjudicataria de las obras, integrada por Dragados y Petrolam, solicitó el pasado 23 de octubre una prórroga de cuatro meses sobre el plazo de ejecución original, que era de 12 meses.

La petición se debe a la necesidad de acometer un "rediseño extraordinario de la red de drenaje" al detectarse un problema bajo el asfalto que condiciona la profundidad de los nuevos colectores para evitar interferencias con la línea que da servicio a la red semafórica. El documento recoge también la autorización del gobierno local a esta ampliación del plazo.

Desde el PP critican que el alcalde Abel Caballero no haya informado públicamente de estas circunstancias, pese al impacto que el retraso tendrá en una de las principales vías de entrada y salida de la ciudad.

Martín ha advertido además de las posibles consecuencias sobre la fluidez del tráfico y sobre un eventual sobrecoste de la obra, adjudicada por 13,5 millones de euros y cofinanciada por el Ministerio de Transportes y el Concello de Vigo.

Por esto, los populares exigen "más información y menos ocultación" para que la ciudadanía conozca el estado real de las obras y sus posibles efectos.