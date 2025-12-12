El BNG anima en Vigo a consumir en el comercio de proximidad: "Mellor local, mellor galego"

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) apuesta por la economía local. El grupo político ha presentado este viernes en Vigo, frente al Mercado do Calvario, su campaña 'Mellor Local, Mellor Galego' con la que tratan de animar a consumir productos de Galicia en el comercio de proximidad.

El fin de la campaña también es afear la falta de políticas de la Xunta y del Concello para revitalizar el sector y evitar el cierre de más establecimientos ante el avance de las grandes superficies. Así lo han defendido los diputados en el Parlamento gallego, Carmela González y Brais Rúanova, junto al portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, y el concejal en Vigo, Filipe Abalde.

"Na Galiza e en Vigo contamos cun tecido produtivo único, como este mercado do Calvario, que está cada vez máis desprotexido fronte á expansión das grandes superficies", ha alertado González, quien ha acusado al gobierno gallego de "limitar el futuro" de estos negocios con políticas que "empobrecen el país en favor de las multinacionales".

Así, los nacionalistas han reivindicado avanzar hacia un nuevo modelo que tenga en el centro el comercio de proximidad por su papel de dinamizador social y de la economía local. "Genera vida en los barrios y parroquias y crea empleo digno y con derechos en nuestra ciudad", ha subrayado la diputada nacionalista.

Esta iniciativa se ha repetido en otras localidades gallegas, como Ourense, donde el BNG también ha recalcado la necesidad de aprobar una nueva Ley del Comercio Local para proteger los pequeños establecimientos y defender los derechos laborales de las trabajadoras autónomas. También defienden una moratoria para impedir la apertura de nuevos "macrocentros".

Cierre del 16% del tejido comercial vigués

Por su parte, el portavoz municipal del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha criticado la actitud del gobierno de Abel Caballero ante la pérdida de 1.200 negocios de proximidad en los últimos cinco años, lo que supone, según sus cuentas, el 16% del tejido comercial de la ciudad.

"El comercio vigués merece de un apoyo real y no sólo banderolas publicitarias o de promesas incumplidas como el Amazón vigués anunciado en 2020 y del que nada se sabe", ha enfatizado Igrexas, que ha criticado que el Concello lleve "muchos años" sin convocar la Mesa Local de Comercio.

"Vigo sigue siendo la única ciudad gallega que desde la pandemia no desplegó ni una sola ayuda al comercio de proximidad", ha incidido el portavoz municipal, que también ha trasladado la urgencia de aplicar la moratoria de grandes superficies en Vigo durante los próximos 10 años.

"Después del impacto brutal que ha tenido la creación de Vialia y que se nota mucho en entornos comerciales como en O Calvario, es momento de poner freno para defender de verdad al tejido comercial de nuestra ciudad", ha concluido.