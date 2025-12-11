Roba un coche, lo conduce sin carnet, provoca un accidente y huye, en As Neves (Pontevedra)

Un vecino de As Neves, en Pontevedra, está siendo investigado por, presuntamente, conducir temerariamente y sin carnet un coche robado. El hombre terminó provocando un accidente y huyó, a continuación.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de mayo, tal y como puntualizó la Comandancia de Pontevedra y recogió Europa Press. Ese día se registró un accidente de tráfico en el municipio de Ponteareas, en el que varios coches estuvieron implicados, y en el que una persona resultó herida y tuvo que ser trasladada a un hospital.

El conductor causante del siniestro huyó del lugar y el coche en el que iba apareció calcinado posteriormente. La dueña del vehículo había denunciado su sustracción.

El Grupo de Investigación de Accidentes de Tráfico (GIAT) del Subsector de Pontevedra inició una investigación con la colaboración de agentes del destacamento de Tráfico de O Porriño y del Puesto de Salvaterra. Tras medio año de pesquisas y gestiones, logró identificar al conductor, que ahora está investigado por los delitos de hurto de uso de vehículo, abandono del lugar del accidente, conducción temeraria, conducción sin carné, lesiones imprudentes y daños.

El atestado elaborado por el GIAT y las pesquisas realizadas fueron puestas a disposición del juzgado de instrucción de Ponteareas.