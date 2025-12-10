La piscina de Teis, en Vigo, sigue esperando una firma: "Se hará con o sin la Diputación"

La firma del convenio entre el Concello de Vigo y la Diputación de Pontevedra para la colaboración en la inversión de la obra de la piscina de Teis sigue a la espera de un acuerdo entre ambas administraciones.

Tras la corrección de un "error tipográfico" denunciado por el Gobierno provincial, que hizo que el consistorio local tuviese que corregir la documentación, la disputa se centra en la manera de corroborar este acuerdo, y ninguna de las entidades cede.

El alcalde, Abel Caballero, insiste en que la firma debe realizarse "telemáticamente" porque "las firmas manuales son ilegales", mientras la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha reiterado que el proyecto ya podría contar con los 5 millones que aportaría el ente provincial pero que el regidor "se niega" a "cumplir las reglas que aceptó" cuando dio el visto bueno para recibir esta cantidad de dinero.

"Caballero lleva años compatibilizando las firmas digitales con las públicas", ha señalado Sánchez, que ha hecho referencia a que así se han rubricado acuerdos cuando gobernaba la anterior presidenta, la socialista Carmela Silva. "Sigue sin explicarlo", ha sentenciado.

Por su parte, Caballero ha indicado que "parece que quieren una foto" con él, pero para ello "tienen que firmar y pagar". A pesar de este desacuerdo, el alcalde vigués ha asegurado que las obras continúan "a buen ritmo" y "a toda velocidad", y que incluso es posible "que se adelante la fecha de apertura".

"Quiero tranquilizar a todo Teis y a todo Vigo: la piscina, con la Diputación o sin la Diputación, se va a hacer exactamente igual", ha anunciado.

Humanización de San Roque

Además, Caballero ha anunciado que las obras de humanización de la calle San Roque, entre Gregorio Espino y Ruiseñor, también "está muy avanzada", una intervención que cuenta con una inversión de más de 1,9 millones de euros.

Precisamente, desde la Diputación han criticado que el alcalde "incumple su obligación de dar publicidad" a las inversiones que hacen en la ciudad, ya que en esta obra aporta "el 69%".

Sánchez ha lamentado que, "el mismo día que pide que la Diputación firme el convenio de la piscina de Teis", no incluya que la Administración provincial aporta casi el 70% del presupuesto para esta humanización.