Un juzgado da la razón al Concello de Vigo por el cobro del IBI a la concesionaria del Cunqueiro

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Vigo ha dado la razón al Concello en el cobro del IBI a la concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro, que había recurrido al entender que la base imponible del impuesto estaba mal calculada.

Así, la empresa solicitaba pagar sólo por los espacios no hospitalarios, como cafetería, lavandería y aparcamientos, pero la sentencia señala que la concesión es por el 100% de la construcción y explotación de todo el edificio.

Por esto, la liquidación girada por el Concello de Vigo estaba bien calculada, según la resolución; un importe de la liquidación que asciende a 1.109.000 euros.