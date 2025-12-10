La huelga de médicos obliga a suspender 43 intervenciones quirúrgicas en Vigo

"Es realmente terrible". Así de contundente se ha mostrado este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sobre el impacto de la huelga de médicos en Galicia. En el área sanitaria de Vigo ese impacto ha supuesto la suspensión 43 intervenciones quirúrgicas este martes.

Los profesionales sanitarios han dicho basta y han organizado una huelga que empezó este martes 9 de diciembre y se alargará hasta este viernes 12. La segunda jornada celebrada este miércoles ha vuelto a dejar cifras muy dispares de seguimiento entre el sindicato mayoritario O'Mega y la Xunta.

Mientras que la representación de los trabajadores del sector de la salud, ha registrado un seguimiento del 85,8% en el área sanitaria de Vigo, el gobierno gallego ha reducido esa cifra al 35,45% en el turno de mañana. A pesar de la distancia entre ambos porcentajes, ambos sitúan el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo entre los centros que más han secundado la huelga.

En cuanto a la atención primaria, el seguimiento en el área sanitaria de Vigo es del 7.95%. Además, el Complexo Hospitalario de Pontevedra ha registrado un 33% de seguimiento y la atención primaria del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés, un 10,19%.

Impacto en el área sanitaria de Vigo

En el conjunto de centros sanitarios de Galicia, la cifra alcanza el 21,25% en el turno de mañana. Este porcentaje es mayor que el de este martes, cuando se registró un seguimiento del 18,24%. Cabe recordar que en este horario es cuando se concentra la mayor parte de la actividad asistencial.

De hecho, debido a la huelga, este martes se suspendieron 250 cirugías, de las cuales 63 corresponden al área sanitaria de Vigo. Además, en la ciudad olívica no se llevaron a cabo 1.438 consultas con el especialista, así como tampoco la realización 86 pruebas diagnósticas.

En consecuencia, el conselleiro de Sanidade ha manifestado su preocupación ante el paro, que está afectando al normal desarrollo de los servicios asistenciales. También ha lamentado que el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, haya renunciado al diálogo con los representantes de los trabajadores y a cualquier esfuerzo de negociación para lograr desconvocar la huelga.