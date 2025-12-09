La Policía detiene a cinco miembros de Tropas de Breogán, en Vigo, por incidentes con aficionados del Niza

Detenidos cinco integrantes del grupo proceltista Tropas de Breogán por su presunta participación en "varios incidentes violentos" en el marco del partido que enfrentó, el pasado 23 de octubre, al Celta de Vigo y al Niza.

La Policía les atribuye una supuesta participación en desórdenes públicos, y el hecho de causarle lesiones leves a una persona, así como daños a un establecimiento de hostelería situado en el centro de la ciudad olívica, valorados en más de 4.200 euros.

La Brigada local de Información de la Comisaría de Vigo-Redondela también ha señalado que, durante los hechos, estas personas, calificadas por las mismas fuentes como "ultras", vestían con ropa oscura y capucha, y se tapaban la cara "para evitar ser identificados".

En concreto y siempre según los agentes -y así lo ha recogido Europa Press- estas personas mantuvieron una "actitud activa" de búsqueda de aficionados del equipo rival hasta que los localizaron en el interior de una cafetería, pasada la media noche del día 24.

"Arrojaron bloques de ladrillos"

Asimismo, reunidos en las inmediaciones de dicho establecimiento, la policía ha afirmado que estos aficionados trataron de cerrar las puertas de entrada y "arrojaron bloques de ladrillos" contra la puerta de cristal, "arrancaron la balda exterior" y "tiraron los taburetes de la terraza contra los aficionados del Niza".

En este contexto, una persona sufrió lesiones leves, sin embargo, no quiso formalizar denuncia al respecto. En cualquier caso, la Comisaría de Vigo-Redondela ha informado de que ante los datos recabados por los agentes se puede acreditar la participación de cinco personas que pertenecen, según ellos, al "grupo radical violento Tropas de Breogán".

Así las cosas, a los detenidos la Policía les imputa delitos de desórdenes públicos y daños, y tras su detención fueron puestos en libertad a la espera de su declaración en sede judicial. Además, fueron propuestos para sanción por la Ley del Deporte.