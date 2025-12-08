Vigo Histórico lamenta la instalación de un letrero de WC en el Olivo, símbolo de la ciudad

Un letrero de WC en el Olivo de Vigo, símbolo de la ciudad. @Instagram

El movimiento ciudadano Vigo Histórico, nacido para luchar por la completa peatonalización de Porta do Sol, Elduayen y Paseo de Alfonso, ha denunciado públicamente este lunes la instalación de un cartel alusivo a la instalación de un baño público en la barandilla que protege el Olivo de Paseo de Alfonso.

"A Oliveira, símbolo da cidade, empregado como soporte do cartel dos WC instalados polo Nadal", ha lamentado esta entidad viguesa en su perfil público de Instagram.

No es la única denuncia que este movimiento ha realizado en los últimos tiempos. Recientemente ha criticado el proyecto de construcción de viviendas de lujo en el Barrio do Cura, cuyas dimensiones, han esgrimido, implican que la ciudad "lle dea as costas ao mar" en alusión a una predecible desaparición de las vistas a la ría de Vigo desde Paseo de Alfonso.