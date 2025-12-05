Ofrecido por:
El tiempo en Vigo: ¿Qué nos depara el primer fin de semana de diciembre?
La semana termina en Vigo como comenzó: con tiempo inestable, sensación de frío y lluvias en forma de chubascos
La semana termina en Vigo como comenzó: Con tiempo inestable, sensación de frío y lluvias que, aunque no demasiado persistentes, obligarán a echar mano del paraguas durante toda la jornada. Además, la provincia de Pontevedra estará en alerta amarilla por oleaje.
Del mismo modo, y tal y como ha recogido Europa Press, en la mitad sur de Galicia se podrían producir brumas y bancos de niebla, principalmente, en los entornos de montaña.
Tanto hoy viernes como mañana sábado, la tónica será similar en la ciudad olívica: cielos nublados con chubascos, que se convertirán en lluvia débil de cara a la jornada dominical.
En cuanto a las temperaturas, las mínimas oscilarán entre los 12 y los 14 entre el viernes y el domingo, mientras que las máximas variarán entre los 16 y los 17 grados. Parece que, en este sentido, la sensación de frío disminuirá.