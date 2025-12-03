Un juzgado anula las liquidaciones que Vigo pretendía cobrar a O Porriño por el suministro de agua

El juzgado de lo contencioso administrativo 2 de Vigo ha anulado las liquidaciones que el Concello olívico había acordado cobrar al ayuntamiento de O Porriño por los costes de operación y mantenimiento de la presa de Eiras hasta el punto de entrega. La cantidad actualizada en marzo de 2023 que ha sido declarada contraria a derecho sumaba casi 150.000 euros en todo ese año.

Como recuerda Europa Press, inicialmente los tribunales confirmaron que O Porriño tenía una deuda con el Ayuntamiento de Vigo por el canon del suministro de agua. Ahora bien, posteriormente, en el marco de un litigio entre el consistorio olívico y la Xunta, se declaró que la competencia del mantenimiento del embalse es autonómica.

En base a esto y teniendo en cuenta que gran parte del dinero que Vigo pretendía cobrar era por costes de mantenimiento de la presa, el juzgado revocó el acuerdo plenario. Además, el juzgado señala que, aunque el Concello de Vigo tenga derecho a cobrar por los costes de mantenimiento del canal de suministro, O Porriño también tiene derecho a conocer el desglose de esos costes.

El contencioso administrativo ha dictado también una segunda sentencia en la que, teniendo en cuenta la anulación del acuerdo plenario, declara también contrarias a derecho las liquidaciones del año 2023. Esas cantidades suman 148.817, 99 euros, si bien las correspondientes a los meses de julio, agosto, septiembre y octubre devinieron firmes, ya que no fueron recurridas.

El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha señalado en un comunicado que el municipio "pagará siempre lo que le corresponda, pero no lo que Vigo decida e imponga por su cuenta". "O Porriño no tiene que pagar por el suministro de agua, pues para eso tiene una concesión otorgada en el año 1962 (...), sino por el mantenimiento de las infraestructuras de captación y conducción, y siempre conforme a la ley y a los acuerdos vigentes", ha añadido.

Además, el regidor ha insistido en que lleva tiempo tratando negociar con Vigo un acuerdo para llevar a cabo los pagos, pero "nunca" ha obtenido respuesta de Abel Caballero.