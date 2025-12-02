Concello de Vigo

El servicio telefónico de Información Ciudadana 010 de Vigo recibió en noviembre 12.409 llamadas

El regidor olívico, Abel Caballero, precisó que estos contactos se tradujeron en servicios a la ciudadanía

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, sacó pecho este martes del funcionamiento del servicio telefónico gratuito 010 o Participación Ciudadana. Más concretamente, el regidor olívico aseguró que, solo en noviembre, permitió ofrecer 12.409 contactos y, por extensión, servicios.

Abel Caballero en rueda de prensa

Más concretamente, según precisó el regidor, 8.493 fueron "llamadas generales" o preguntas sobre trámites administrativos. 3.916 fueron gestiones de expedientes o información.

Desde agosto de 2024 este servicio es gratuito: "El conjunto de la ciudad dejará de pagar a las arcas públicas 77.000 euros", concluyó el regidor.