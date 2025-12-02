Ofrecido por:
El servicio telefónico de Información Ciudadana 010 de Vigo recibió en noviembre 12.409 llamadas
El regidor olívico, Abel Caballero, precisó que estos contactos se tradujeron en servicios a la ciudadanía
El alcalde de Vigo, Abel Caballero, sacó pecho este martes del funcionamiento del servicio telefónico gratuito 010 o Participación Ciudadana. Más concretamente, el regidor olívico aseguró que, solo en noviembre, permitió ofrecer 12.409 contactos y, por extensión, servicios.
Más concretamente, según precisó el regidor, 8.493 fueron "llamadas generales" o preguntas sobre trámites administrativos. 3.916 fueron gestiones de expedientes o información.
Desde agosto de 2024 este servicio es gratuito: "El conjunto de la ciudad dejará de pagar a las arcas públicas 77.000 euros", concluyó el regidor.