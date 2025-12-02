Desafío conseguido: El Banco de Alimentos de Vigo-Pontevedra supera el objetivo de este 2025

El Banco de Alimentos de Vigo-Pontevedra ha hecho públicos los datos de la Gran Recogida 2025, cita celebrada los pasados días 7 y 8 de noviembre. Se superó la marca de los 325.000 kilos, que era la pretensión de la organización.

La cifra alcanzada corresponde a la suma de todos los productos físicos entregados a pie de supermercado -que ya se encuentran en el almacén de Lavadores-, de las aportaciones económicas al pasar por caja y de las donaciones realizadas por parte de las cadenas de alimentación adheridas a la campaña.

Tal y como explicaron desde la entidad, gracias a la "enorme generosidad" y "empatía" de los ciudadanos, se podrá garantizar el abastecimiento de los almacenes de Vigo y Pontevedra, al menos, hasta la primavera de 2026. Más concretamente, se podrán cubrir las necesidades básicas de unas 20.000 personas.

Según datos del banco, Vigo fue la ciudad que aportó el mayor volumen de alimentos físicos, aproximándose a los 106.000 kilos. Cabe destacar el incremento, ya que en la recogida de 2024 la cifra fue de 98.000 kilos.

También destacan en la entidad las donaciones recogidas en Pontevedra ciudad, con 29.000 kilos; en O Salnés, con más de 17.000 kilos; en O Val Miñor, con más de 14.000 kilos; en O Morrazo, con más de 13.000 kilos; en O Baixo Miño, con más de 8.000 kilos; en O Deza, con más de 5.000 kilos; o en Louriña, con más de 4.000 kilos.

En la Gran Recogida 2025 participaron más de 2.500 voluntarios: "Sin su presencia, nada hubiera sido posible", remarcaron. La marea azul llegó a superficies comerciales de Vigo y Pontevedra, así como, a las comarcas de O Salnés, O Morrazo, O Val Miñor, O Baixo Miño, O Condado, Louriña, Caldas y Deza. Todas las donaciones recibidas desde estas localidades retornarán para ayudar a las personas desfavorecidas en las mismas.

Cabe destacar la colaboración de más de 50 centros educativos, colectivos sociales y de la Brigada Galicia VII (BRILAT), que se encargó de la labor logística.

Por último, el Banco de Alimentos quiso mencionar de manera especial al chef Pepe Solla, padrino de la recogida: "Su implicación y compromiso nos permitió amplificar la 'GR2025' y desde el Banco de Alimentos se lo agradecemos públicamente", concluyeron.