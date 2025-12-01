La Navidad de Vigo, en cifras: ¿Hacia dónde ha crecido el popular evento dentro de la ciudad?

Mercado Navideño de Bouzas, una de las novedades de 2025 en la Navidad de Vigo. P.P.F.

La Navidad de Vigo no decae. Hace unos ocho años que el alcalde más famoso de España, Abel Caballero, popularizó un evento que, lejos de desinflarse, sigue creciendo y ganando adeptos. Al menos, eso es lo que se extrae del número de reservas hoteleras y de la fama de un espíritu navideño que sigue acaparando titulares años después.

Pero, además de extenderse -a nivel promocional- fuera de las fronteras patrias -es el caso de las marquesinas de Nueva York o Japón- la Navidad de Vigo también sigue creciendo en la propia ciudad olívica.

Crece en número de calles iluminadas, en propuestas decorativas, y en límites geográficos locales: Es significativo el crecimiento de Porta do Sol hacia Elduayen y Paseo de Alfonso. Además, este año, el arco luminoso que podría interpretarse como "Puerta de la Navidad" ya llega al cruce con la Falperra.

Precisamente, en todo este entorno, tras la peatonalización y el resurgimiento de Paseo de Alfonso como zona de ocio, se ha hecho un especial despliegue de motivos decorativos y atractivos navideños en la zona, como es el caso del photocall luminoso con vista a las Islas Cíes. Aunque también hay más bancos ornamentales, columpios y árboles de luces.

Estrella luminosa con Cíes de fondo en la Navidad de Vigo. P.P.F.

Más mercados navideños: Bouzas, uno de los más esperados

Una ciudad de más de 300.000 habitantes requiere de un evento que llegue a cuantos más rincones mejor. Puntos estratégicos son, en este sentido, Bouzas o Coia, sin contar con Vía Norte y el recién inaugurado Vialia on Ice, un nuevo conjunto de casetas navideñas que hará las delicias de mayores y pequeños, quienes también contarán con espacios de ocio y pistas de hielo. También el Cíes Market volvió a su espacio de Plaza de Compostela.

Pero, sin duda, una de las propuestas más esperadas era el mercado navideño de Bouzas. Este año sí -tras algún problema administrativo que impidió su funcionamiento en 2024- la Alameda Suárez Llanos tiene su mercado de Navidad. Allí es posible tomarse un chocolate caliente y descubrir las bondades de este bonito barrio vigués.

Mercado Navideño de Bouzas, en la Navidad de Vigo 2025. P.P.F.

40 calles más iluminadas: La Navidad de Vigo, en cifras

Desde el Concello de Vigo han precisado a Treintayseis las cifras de la Navidad 2025. En esta nueva edición se rozan los 12 millones de luces led y se han alcanzado las 460 calles y plazas iluminadas -el año pasado fueron 420-.

Más concretamente, el Consistorio instaló 1.161 arcos, 2.883 motivos ornamentales, más de 50 unidades de elementos lumínicos 3D -de 3 metros de alto- e iluminó 2.667 árboles. En lo que tiene que ver con elementos figurativos lumínicos, la Navidad de Vigo dispuso 13 sets en Policarpo Sanz, Príncipe, Eduardo Iglesias, García Barbón, Elduayen y Barrio Histórico.

De gran porte, destacan las seis instalaciones decorativas lumínicas transitables de Policarpo Sanz, Gran Vía y García Barbón. También las 12 instalaciones decorativas no transitables de porte medio en Príncipe, Policarpo Sanz, Vía Norte, Urzáiz y García Barbón.

Por su parte, el árbol de Porta do Sol también ha crecido hasta llegar a los 45 metros de alto, los 100.000 leds y una estrella en la copa de 15 metros de diámetro.

Motivo decorativo en Elduayen en la Navidad de Vigo. P.P.F.

¿Sorpresa en el Náutico?

Otros clásicos de la Navidad de Vigo no han faltado a la cita. El Belén Monumental se puede visitar en Casa das Artes y Papá Noel y el Cartero Real tienen su lugar en Policarpo Sanz. Además, este fin de semana la actividad volverá a Coia de la mano del Circo de Nadal y la Exposición de Dinosaurios, sin contar con la pista de hielo y karts de Samil.



Fuentes municipales han asegurado a este medio que habrá más actividades en la zona del Náutico, aunque todavía no han sido adjudicadas.

Así, la Navidad de Vigo sigue creciendo, al tiempo que ajusta su funcionamiento al nivel de un gran evento multitudinario: Regulando la ambientación sonora y abordando un plan de tráfico que permita la convivencia entre el propio evento y el funcionamiento normal de la ciudad más grande de Galicia.