Convocan una concentración en Vigo contra el "desmantelamiento" de su área sanitaria

Para 2026, Moreira espera "más de lo mismo", ya que los presupuestos autonómicos presentados por la Xunta proponen "las mismas soluciones a los mismos problemas", lo que supondrá, "los mismos resultados".

Por ello, tal y como ha recogido Europa Press, ha llamado a los ciudadanos a manifestarse el próximo jueves para reclamar la "reconstrucción" del Área Sanitaria y "revertir", entre otros aspectos, la situación del hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo con el objetivo de "recuperarlo" para lo público.

Manuel Moreiras, que ha estado acompañado de distintos colectivos que forman parte de la Plataforma, ha solicitado distintas mejoras sanitarias: Un refuerzo de la plantilla de fisioterapeutas, así como la de psicólogos clínicos o la de administrativos, porque "hay profesionales en listas suficientes para hacerlo". "No hay razón para esta sobrecarga", ha insistido.

Asimismo, ha pedido un refuerzo hospitalario que permita que los pacientes atendidos en Povisa pasen a acudir a un hospital "100% público".