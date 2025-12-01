Abiertas las plazas del campamento "Vigo inclusivo" para personas con discapacidad

El Concello de Vigo, a través de su alcalde, Abel Caballero, hizo público el periodo oficial de inscripciones dentro del campamento "Vigo inclusivo", dirigido a personas con discapacidad. Estará abierto hasta el próximo día 12 de diciembre.

Será requisito indispensable para sumarse a esta iniciativa estar empadronado o empadronada en la ciudad olívica. La franja de edad será amplia: de tres a 64 años. "Queremos favorecer la educación formal, el desarrollo personal y la conciliación familiar en periodos no lectivos", explicó el regidor olívico.

Se ofrecen, en total, 30 plazas para realizar actividades "lúdicas y dinámicas" entre las 09:00 horas de la mañana y las 14:00 horas de la tarde en el Verbum. Concretamente, esta iniciativa se desarrollará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre.