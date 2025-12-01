Museo Verbum, Casa das Palabras en Vigo.

Abiertas las plazas del campamento "Vigo inclusivo" para personas con discapacidad

Las actividades se desarrollarán en el Verbum los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre

El Concello de Vigo, a través de su alcalde, Abel Caballero, hizo público el periodo oficial de inscripciones dentro del campamento "Vigo inclusivo", dirigido a personas con discapacidad. Estará abierto hasta el próximo día 12 de diciembre.

Será requisito indispensable para sumarse a esta iniciativa estar empadronado o empadronada en la ciudad olívica. La franja de edad será amplia: de tres a 64 años. "Queremos favorecer la educación formal, el desarrollo personal y la conciliación familiar en periodos no lectivos", explicó el regidor olívico.

Se ofrecen, en total, 30 plazas para realizar actividades "lúdicas y dinámicas" entre las 09:00 horas de la mañana y las 14:00 horas de la tarde en el Verbum. Concretamente, esta iniciativa se desarrollará los días 22, 23, 26, 29 y 30 de diciembre.