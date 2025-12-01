Abel Caballero llama a la ciudadanía a manifestarse en defensa de la sanidad pública del área

El regidor olívico, Abel Caballero, mostró el apoyo de la entidad que dirige a la manifestación en favor de la sanidad en el área de Vigo convocada este lunes por SOS Sanidade Pública. La cita será el 4 de diciembre, a las 19:00 horas.

Bajo el lema "Reconstruir a área sanitaria de Vigo", la marcha partirá de Plaza de España y terminará en el cruce de los cuatro bancos, en Policarpo Sanz. "Apoyamos esta manifestación. Está promovida por un colectivo en el que se ven integrados diferentes sindicatos, profesionales y políticos", remarcó Caballero. "La atención sanitaria en el área es deficiente pese al trabajo excepcional de los profesionales, pero faltan medios y mejor organización", anotó.

El alcalde vigués será uno de los políticos que encabezará la marcha.