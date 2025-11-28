Vigo recupera el histórico mosaico de Domecq tras su restauración

El mosaico de Domecq vuelve a su ubicación tras la restauración. P.P.F.

El emblemático mosaico publicitario de azulejos de Vinos y Coñac Pedro Domecq ha sido devuelto a su emplazamiento original, Policarpo Sanz, junto a Porta do Sol, tras someterse a una ardua tarea de restauración.

El propio regidor olívico, Abel Caballero, acompañado de su teniente de Alcalde, Carmela Silva, visitó este viernes el resultado de la intervención en la imagen, que supera los 100 años de existencia.

Y es que, tal y como recordó el alcalde, el anuncio data de principios del Siglo 20, y su deterioro fue derivado del paso del tiempo. En 2008 el Concello abordó una primera restauración y en el transcurso de 2024 se decidió iniciar la segunda.

Caballero aseguró que el Gobierno local ofrece todas las garantías para su conservación. "Estos anuncios son una parte de la historia de Vigo", concluyó. "Queremos que permanezca para siempre en este emplazamiento", anotó.