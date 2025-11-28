El PP de Vigo denuncia el abandono municipal en las viejas casas de maestros de Canicouva y O Sello

El Partido Popular (PP) de Vigo ha afeado este viernes al Concello que insista en reclamar la desafección de las antiguas casas de maestros del CEIP Virxe do Rocío, mientras abandona edificios que ya son propiedad municipal. Sobre el colegio ubicado en Coia aseguran que las instalaciones están "recién remodeladas por la Xunta y en activo".

"¿Para qué quiere el gobierno de Caballero desafectar un edificio que está a pleno rendimiento? Dice que lo necesitan para hacer algo urgente, pero luego no lo van a hacer", ha lamentado el portavoz del grupo municipal del PP, Miguel Martín, quien ha recordado el abandono que sufren las antiguas casas de maestros de los colegios Canicouva y O Sello, "desafectadas desde el 2023".

El concejal popular ha afirmado que existen multitud de posibilidades para estos dos edificios: desde una nueva escuela infantil hasta viviendas públicas. "Las propuestas y posibilidades son muchas. Lo que conviene es sentarse y acordarlas con la comunidad educativa, que tiene mucho que decir", ha señalado.

Además, ha indicado que no es la primera vez que su partido insta a actuar en estas propiedades. El PP ha preguntado en las comisiones informativas por qué no aparecen estos inmuebles en los presupuestos municipales "sin que el gobierno se haya dignado a contestar, incumpliendo, por cierto, su obligación", en palabras de Martín.

El portavoz popular, además, ha defendido que la falta de actuación en estos dos edificios impide que la comunidad educativa pueda beneficiarse de un nuevo uso, mientras avanza el deterioro de los inmuebles. "¿A qué esperan para empezar cuando ya no hay impedimento ni excusa alguna?", ha preguntado Martín en declaraciones a los medios de comunicación.

También ha señalado la situación que sufre la antigua escuela infantil de Zamáns, desafectada en 2023. "Desde entonces está criando silvas, ¿han hablado con los vecinos y escuchado sus propuestas para este lugar?", ha denunciado Miguel Martín, que ha pedido a Caballero que deje de "pedir por pedir", en referencia a las antiguas casas de maestros del CEIP Virxe do Rocío.