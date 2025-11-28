Autorizan la reapertura de los primeros polígonos de bateas de la ría de Vigo

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), dependiente de la Consellería do Mar, ha decidido este viernes reabrir tres polígonos de bateas de mejillón de la zona de Redondela (B,C, D), en la Ría de Vigo. Esta decisión está sustentada en la mejora de los resultados obtenidos en los muestreos.

Según ha informado la Xunta en un comunicado, estos son los primeros desde el inicio del episodio por biotoxinas lipofílicas que mantenía prohibida la actividad extractiva del sector miticultor en la ría de Vigo y que permite vislumbrar su remisión.

Estas bateas llevan cerradas desde hace 17 días. El 11 de noviembre, Intecmar decretó el cierre de la extracción del 80% de las bateas de mejillón de Galicia debido a la extensión de la toxina lipofílica (diarreica).

Como precisó Europa Press, las rías de Pontevedra y Muros-Noia se clausuraron por completo, mientras que en la de Arousa y en la de Vigo afectó a gran parte de la superficie. En lo tocante al marisqueo, media docena de zonas fueron cerradas a la extracción entre las rías de Pontevedra y Vigo por la presencia de toxinas lipofílicas en los últimos días.