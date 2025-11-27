Denuncian que el Concello de Vigo "hace caja" con viviendas en lugar de destinarlas a alquiler social

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha denunciado este jueves que el Concello "insiste en seguir haciendo caja" con viviendas municipales que, consideran, podrían destinarse a usos sociales o promover la creación de un parque público de vivienda.

"Es incomprensible que en un momento en el que miles de familias tienen dificultades para encontrar una vivienda a precios asumibles, el gobierno municipal continúe deshaciéndose de patrimonio que debería ponerse al servicio del interés general", ha afirmado el portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas.

El frente nacionalista ha ejemplificado esta política "especulativa" del Concello con la decisión de vender un edificio de cinco plantas situado en las proximidades de los antiguos juzgados de Vigo. El BNG considera que podría ser rehabilitado y destinado a vivienda social.

Así, Igrexas ha calificado de "indecente" que la corporación local "prefiera especular" con sus inmuebles cuando Vigo vive una "escalada dramática" de los precios de la vivienda. "Los alquileres en Vigo se incrementaron cerca de un 50% en 10 años, situándose por encima de los 700 euros mensuales, y tenemos cinco pisos turísticos por cada vivienda disponible en alquiler", ha subrayado.

En consecuencia, el grupo municipal nacionalista solicitará al gobierno local información detallada sobre el número total de viviendas vendidas por el Concello en los últimos años y "sobre todos los aprovechamientos urbanísticos cobrados y no empleados para vivienda pública".

Para Igrexas, es "imprescindible poner fin a una política municipal de brazos caídos que se suma a la nefasta política de vivienda que el PP aplica desde la Xunta". El portavoz nacionalista ha sostenido que "es hora de los hechos" y ha reclamado que el Gobierno local "deje de tratar el patrimonio municipal como mercancía con la que hacer caja".