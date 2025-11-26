Vigo acondicionará un nuevo carril bici entre Navia y Samil

El regidor de Vigo, Abel Caballero, anunció este miércoles el acondicionamiento de un nuevo carril bici en la ciudad, concretamente, el que discurrirá desde el final de la Avenida de Castelao, es decir, en los límites de Navia, y Samil.

La ciudad olívica recibirá, para esta finalidad, una subvención de dos millones de euros por parte de la Fundación Biodiversidad. El objetivo final será la mejora "ecológica y funcional" entre Alcabre y Navia.

Según precisó Caballero, el vial discurrirá por la Avenida de Europa y tendrá todas las dotaciones necesarias, así como un tramo destinado a bicicletas y otro, a peatones. "Al proyecto que nosotros teníamos para este carril bici debemos añadirle los elementos que Biodiversidad considera necesarios", explicó Caballero, quien avanzó mejoras y nuevas humanizaciones entre la cubierta de la VG-20, en Navia, y también en Alcabre.