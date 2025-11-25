Publica un anuncio falso para alquilar un piso en Vigo y estafa a una mujer 1.200 euros

Un hombre ha sido condenado a dos años y medio de prisión, en Vigo, por estafar a una mujer 1.200 euros a través de un portal inmobiliario y de un anuncio falso sobre el alquiler de un inmueble.

Así lo ha considerado la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, que además ha determinado que el hombre deberá pagar una multa de 1.620 euros y una indemnización a la víctima de 1.200 euros.

El tribunal consideró probado que el acusado publicó un anuncio falso en un portal de internet para alquilar un piso, del cual no era propietario. La perjudicada, que buscaba una vivienda, contactó con el sospechoso y realizó varias transferencias a su cuenta bancaria, por un total de 1.200 euros, bajo la promesa de que se le devolvería el dinero si el inmueble no le agradaba. La Sala explicó que el condenado no se presentó a las citas acordadas y bloqueó a la afectada, sin devolverle el dinero.

Por todo lo anterior, el tribunal entendió que los hechos constituyeron un delito de estafa agravada, dado que el engaño se dirigió a aprovechar la necesidad de vivienda de la víctima. Los magistrados tuvieron en cuenta a la hora de dictar la pena la agravante de reincidencia.

La sentencia no es firme, pues cabe presentar recurso ante el TSXG.