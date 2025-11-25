La futura Plaza de España de Vigo: Zonas verdes, aceras, y mayor permeabilidad visual

Es uno de los emblemas de la ciudad olívica: La Plaza de España o Praza dos Cabalos constituye una de las caras visibles en el acceso a Vigo, además de un nudo que conecta el centro de la ciudad con puntos de especial relevancia urbana como Gran Vía en dirección a Plaza de América y la antigua Avenida de Samil o Castelao.

No es de extrañar que el equipo de Gobierno que lidera el socialista Abel Caballero tenga en su agenda convertir este enclave en un punto semipeatonalizado en la línea de humanizar y hacer amigable la ciudad de las luces para sus viandantes.

Así, en la coyuntura que supone la humanización de la Avenida de Madrid, vial que va a desembocar en la citada plaza, el ejecutivo local inició este mes de noviembre los pasos administrativos que precederán a dicha semipeatonalización.

Más concretamente, el pasado lunes se abordó, por parte de la Xerencia de Urbanismo, el inicio de la tramitación de los convenios urbanísticos que posibilitarán la creación del primer anillo perimetral. Se buscará, concretamente, la cesión de tramos viarios que permitan, en base al Plan Xeral de Ordenación Municipal, la conversión de Plaza de España, actualmente reservada a la circulación de vehículos, en semipeatonal.

Según explicaron desde el Consistorio vigués recientemente, el objetivo será reconducir el tráfico y conformar un nuevo espacio verde en pleno epicentro de la ciudad.

Avenida de Madrid y Plaza de España, en Vigo. Xornal Vigo

Consello de la Gerencia de Urbanismo

Más concretamente, la pasada semana, el gobierno local abordó las preceptivas aprobaciones iniciales de los convenios urbanísticos para las ejecuciones de los planeamientos alusivas a la zona tres -entre rúa Pizarro (norte), rúa Puerto Rico (sur), y rúa Honduras (este)-, zona cuatro -entre Rúa Puerto Rico (norte), y la avenida de Madrid (sur y oeste)- y la zona dos -parcelas localizadas entre la avenida de la Gran Vía, rúa Pizarro y rúa Honduras-.

Por otro lado, también se llevó al Consello la aceptación, por parte del Concello de Vigo, de la cesión y conservación de zonas verdes en el ámbito UE-I-06 Rosalía de Castro II.

El documento valora este entorno como "un elemento de singular importancia" en la estructura urbana de la ciudad, desde el punto de vista del papel que juega como pieza de transición "entre las diferentes tramas" que caracterizan los bordes del Monte del Castro y su relación con la nueva Ciudad de la Justicia. Es, además, para el Concello de Vigo, "un elemento de recepción de la ciudad y del espacio central del eje Urzáiz-Samil".

Por otro lado, el Concello pretende, tras la aprobación definitiva del nuevo PXOM, la reconversión de la plaza actual en un nuevo espacio destinado a zonas verdes, viario rodado y aceras peatonales que liberen al anillo central y contribuyan "a la permeabilidad visual" del entorno desde la Ciudad de la Justicia.

Nuevos inmuebles

Se prevé que en estos terrenos se puedan edificar dos grandes residenciales. Si bien desde el Concello de Vigo aseguran a Treintayseis que no ha revelado, por el momento, la infografía oficial, las imágenes difundidas por el estudio de arquitectura Cano y Escario permiten al ciudadano hacerse una idea de cómo quedará el futuro enclave.

Futura Plaza de España en Vigo. Cano y Escario

Posiciones de los grupos de la oposición en Vigo en torno al proyecto

Desde el PP de Vigo quisieron mostrar "cautela" en torno a las informaciones que se han publicado sobre el nuevo plan, "ya que los proyectos existentes y las infografías difundidas no se ajustan al cien por cien al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM)". Se trata, han asegurado, de propuestas con volúmenes de actuación que deben ser adaptados.

Por un lado, han explicado, en uno de los casos se prevén dos torres de viviendas con espacios comerciales en una superficie construida de casi 12.000 metros cuadrados. Sin embargo, el PXOM prevé una edificabilidad de 7.621 metros cuadrados en dicha parcela. Por tanto, han matizado, "son proyectos que por ahora no se ajustan a la realidad" y, por tanto, "no pueden ser analizados con todo el rigor y la seriedad que merece la actuación", ha dicho Luisa Sánchez, presidenta del PP local.

Plaza de España de Vigo engalanada para un partido del Celta. Shutterstock

Por otro lado, han mostrado "dudas" sobre la solución que se aporta al tráfico rodado, que todavía no está definida. "Recordemos que la plaza de España es un nudo viario en el que confluyen nada más y nada menos que la Gran Vía y la Avenida de Madrid, además de otras calles. Por ello, es necesario acertar con el diseño en superficie y estudiar de forma muy pormenorizada la posibilidad de soterrar el tránsito de vehículos, lo cual tampoco está decidido".

En todo caso, han concluido, "nos vemos en la obligación de advertir a la ciudad que estamos ante actuaciones a largo plazo. Debemos enfriar el habitual triunfalismo de Abel Caballero, quien asegura que este desarrollo va a toda velocidad pero está lejos de ser una realidad a corto o medio plazo. Recordemos que el alcalde de Vigo lleva anunciando la nueva plaza de España desde 2008. También, en relación a los convenios urbanísticos, nos resulta llamativo que se arrogue como propios proyectos de iniciativa privada".

Desde el Bloque Nacionalista Galego (BNG) también advierten que "máis alá de grandes anuncios e algunha vistosa infografía o desenvolvemento urbanístico da Praza dos Cabalos está aínda nunha fase moi inicial". En este sentido, recuerdan que apenas ha arrancado la tramitación de los convenios urbanísticos que atañen a una parte importante de este ámbito.

El Monumento a los caballos de la Plaza de España. APB

En cuanto a los planes del Concello, consideran positivo que se pretenda ganar más espacio público, para zonas verdes y uso peatonal, pero muestran su preocupación ante dos aspectos: las dos grandes torres de viviendas proyectadas y la incidencia que puede tener la transformación de la Praza dos Cabalos en la movilidad.

En cuanto a los inmuebles, temen que la promesa de más espacios públicos y zonas verdes "só serva de coartada para colar unha nova urbanización VIP no centro da cidade, e que todo quede en dúas grandes torres para que uns fagan un grande negocio". Además, "hai que valorar como poden incidir nos volumes e alturas construídas" y recuerdan el caso del Barrio do Cura "onde as infografías publicadas non recollían o impacto real que van ter as masas construídas na zona".

Por otro lado, critican que la "semipeatonalización" y el deseo de querer calmar el tráfico no parece venir acompañada de alternativas. "Tal e como trasladamos desde o BNG desde o inicio da tramitación do PXOM unha actuación como a que se di querer desenvolver na Praza dos Cabalos debería ir acompañada por medidas ambiciosas, pero sobre todo concretas, para reducir a utilización do vehículo privado. No entanto, o novo Plan Xeral non aposta nunha mobilidade alternativa, senón que unicamente propón desviación de tráficos", afirman.