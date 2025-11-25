Fin a las visitas teatralizadas en el cementerio vigués de Pereiró: La concesionaria renuncia

No habrá visitas teatralizadas al cementerio de Pereiró, en Vigo, al menos no hasta que se resuelva una nueva concesión. El Concello ha informado este martes de que la empresa responsable ha rechazado el contrato.

Según fuentes municipales del área de Turismo, la adjudicataria trasladó el pasado viernes su renuncia por medio de un correo electrónico, sin embargo, desde el ente local aseguran que dicha renuncia deberá formalizarse, mediante registro, "segundo o procedemento da Lei de Contratos do Sector Público".

Con respecto a lo anterior, comunicaron desde el Consistorio, "estamos á espera de recibir o rexeitamento formal por parte desta empresa para seguir co procedemento administrativo".

Críticas del PP

Este mismo mes de noviembre, el Partido Popular de Vigo criticó el retraso de las visitas, culpando directamente al gobierno de Abel Caballero de "falta de planificación" y de estar "más centrado en anunciar cosas que en llevarlas a cabo".

Recordaron, los "populares", que el año pasado el ciclo de visitas ya se había iniciado de forma "tardía" y este 2025, la iniciativa estaba anunciada para el 20 de octubre cuando "todavía no se había contratado".