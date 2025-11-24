Ofrecido por:
El tiempo en Vigo: El lunes vendrá marcado por lluvias persistentes, ¿cuándo cesarán?
Tras unas últimas horas de precipitaciones, parece que la estabilidad irá ganando terreno en lo meteorológico
Lunes y última semana de noviembre de 2025. Tras un fin de semana variado en cuanto a lo meteorológico -hubo relativa estabilidad, antes de iniciarse un bloque de precipitaciones-, la semana ha arrancado en la ciudad olívica con agua, aunque con temperaturas no demasiado frías.
Parece que la tónica será la mencionada en el día de hoy, aunque la estabilidad atmosférica irá ganando terreno. Las temperaturas máximas llegarán a los 17 grados, y las mínimas se quedarán en los 9.
Con todo, para mañana martes y para el miércoles, la situación será de calma. Los cielos estarán nublados, aunque no se esperan precipitaciones, según MeteoGalicia. Las temperaturas oscilarán ambos días entre los 15 de máxima y los 7 de mínima.