Justicia tramita la petición de extradición del condenado ourensano por abusos, localizado en Cuba

Martiño, micrófono en mano, habla en una plaza de Orense ante la expectación de decenas de personas. El Español.

Martiño Ramos Soto, el profesor ourensano condenado a 13 años de prisión por abusar sexualmente de una de sus alumnas, ha sido localizado en Cuba, tal y como avanzó EL ESPAÑOL. Así, hoy también ha trascendido que la Audiencia Provincial de Ourense emitió el pasado 31 de octubre un auto de solicitud de extradición desde Cuba para el prófugo, quien se marchó a este país antes de entrar en prisión.

Según explicaron a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la Audiencia Provincial recibió información policial de que el prófugo había sido localizado en Cuba, por lo que en la citada fecha se dictó orden internacional de detención y pidió "inmediatamente" la extradición, trámite que ya ha sido abordado por el Ministerio de Justicia. Sin embargo, no existe un tratado activo de extradición con Cuba.

Eladio Santos, subdelegado del Gobierno en Ourense, explicó que la Policía "llevaba tiempo trabajando en este caso en concreto y barajaba diferentes lugares en los que podría estar, pero parece que definitivamente fue localizado en Cuba".

Según detalló la Subdelegación del Gobierno, "los últimos datos de la Policía confirman que está en Cuba" y la Interpol ya ha sido notificada, una información que fue adelantada este domingo por EL ESPAÑOL.

El propio subdelegado del Gobierno corroboró que "no hay un tratado efectivo y activo de extradición", aún así, "el Gobierno de España y la Policía siguen trabajando para que esta persona cumpla definitivamente su condena en España".

Natural de Ourense y de 50 años, Martiño Soto era profesor en este municipio y fue condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad mediante prácticas "sádicas" cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.