Compañías vinculadas al sector naval de Vigo se unen al Banco de Alimentos en una gran recogida

Vigo Ship Repair se une al Banco de Alimentos de Vigo para abordar una gran recogida navideña. Cedida

Compañías vinculadas al sector naval en Vigo se sumarán a una campaña de recogida de alimentos en favor del Banco de Alimentos de la ciudad olívica que se prolongará del 24 de noviembre al 5 de diciembre.

Así, Vigo Ship Repair, entidad que aglutina a empresas de reparación, mantenimiento y servicios industriales relacionados con el citado sector, fomentará que se habiliten puntos de recogida en las distintas instalaciones para facilitar la participación de trabajadores, proveedores y colaboradores.

Tal y como indicaron ambas entidades en la presentación de la iniciativa, los alimentos solicitados por el Banco son: aceite, leche, conservas, legumbres en bote, alimentos infantiles, y productos no perecederos en general.

Por otro lado, la entrega podrá realizarse en diferentes horarios, establecidos individualmente por cada empresa participante, permitiendo así una mayor flexibilidad para quienes deseen contribuir a esta acción solidaria.

En la actualidad, la Fundación Provincial Banco de Alimentos ayuda a más de 20.000 personas en situación de vulnerabilidad, a través de las 155 entidades benéficas y ONG a las que atiende. Durante 2024, se entregaron 1,4 millones de kilos de comida y, en el primer semestre del actual ejercicio, 700.000 kilos de alimentos.