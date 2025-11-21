AVE directo Vigo-Ourense: Puente garantiza a Caballero su compromiso con la variante de Cercedo

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha mantenido este viernes un encuentro con el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien le ha asegurado la línea directa de AVE con Madrid por la variante de Cercedo. El Ejecutivo había excluido del mapa de las futuras actuaciones del proyecto AV350 el trayecto directo entre Vigo y Ourense.

"El mapa en el que no aparecía el Vigo-Madrid directo está elaborado por una empresa para una simple presentación de la línea Madrid-Barcelona", ha asegurado el regidor socialista tras la reunión con Puente, quien le ha garantizado su compromiso con la ejecución de la variante de Cercedo.

"Ese mapa no afecta con lo que tiene el Ministerio de Transportes comprometido con Vigo", ha reafirmado Caballero, en un audio distribuido a los medios de comunicación. El alcalde ha señalado, además, que, "dado que está cumpliendo los plazos y con la salida sur", cree en la palabra del exalcalde de Valladolid.

El regidor olívico también ha indicado que la salida sur "no es tan prioritaria" como el Vigo-Madrid por Cercedo. "Seguiremos muy atentos, seguiremos vigilantes a todo lo que tiene que ver con el Vigo-Ourense de Cercedo, porque es lo más importante para la ciudad", ha remarcado.

A pesar de las palabras y el compromiso del ministro de Transportes, Caballero ha asegurado que convocará igualmente el "concierto reivindicativo" para recalcar la "importancia" del trayecto directo de alta velocidad entre Vigo y Ourense. "Vigo es un compromiso de primera magnitud del Ministerio de Transportes y del Gobierno de Pedro Sánchez", ha concluido el alcalde.