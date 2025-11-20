El Concello de Vigo rehabilitará las puertas de entrada a la fortaleza de O Castro Concello de Vigo

El Concello de Vigo ha anunciado que rehabilitará las puertas de entrada a la fortaleza de O Castro para reparar el deterioro provocado por las inclemencias meteorológicas.

Según el alcalde, Abel Caballero, se invertirán 40.000 euros para que "la fortaleza, las murallas, las puertas y todas las instalaciones estén en perfecto estado".

En este caso, las puertas se repararán in situ con la consolidación o sustitución de las aperturas e injertos de madera para eliminar las zonas en mal estado y se renovará la protección contra los xilófagos, organismos vivos que se alimentan de los componentes principales de la madera.