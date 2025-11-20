Caballero, sobre la Facultad de Medicina: "Es el mismo debate que con las Universidades de Vigo y A Coruña"

El acuerdo alcanzado por las tres universidades gallegas para la descentralización del grado de Medicina, ratificado por el Consello de Docencia Clínica, no ha sentado bien al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que ha insistido en reclamarla "de forma inmediata", porque es "una cuestión de la ciudad".

El regidor olívico ha asegurado que no le vale "ningún acuerdo en el que la Universidad de Santiago ejerza la docencia y desarrolle su actividad en Vigo", ya que la necesidad de que haya Facultad en la ciudad olívica "es un clamor".

"No sólo es una cuestión de la propia Universidad, es una cuestión de la ciudad", ha ratificado, y por lo que le corresponde al Concello "la decisión" de "solicitarla de forma inmediata". "Porque nos van a engañar y se van a reír de nosotros otra vez, y ya lo están haciendo", ha incidido sobre la posibilidad de que "vayan a ejercer la docencia profesores de otra universidad". "Lo nunca visto", ha dicho.

Para Caballero, este debate es "el mismo" que cuando se crearon las Universidades de Vigo y de A Coruña". "Había quien decía que no, que tenía que seguir sólo Santiago, que era un dispendio y era mejor tener todo centralizado", ha recordado.

"Vigo tiene que tener su Facultad de Medicina y lo voy a seguir reclamando sin parar", ha sentenciado, porque "desde la Xunta están favoreciendo los privilegios medievales para Santiago".