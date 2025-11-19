El Concello de Vigo plantará 25 nuevas especies arbóreas en el Monte do Castro

Técnicos del Concello de Vigo procederán a la plantación de 25 nuevas especies arbóreas en el Monte do Castro, tal y como informaron desde el ente local este pasado martes.

Estas nuevas incorporaciones al pulmón verde de la ciudad se harán tras abordar el Consistorio la retirada de un total de 13 ejemplares que, tal y como precisaron desde la administración local, "estaban en moi mal estado".

Más concretamente, tras un estudio del arbolado y la preceptiva evaluación de los riesgos, se determinó que dichos ejemplares estaban "mortos ou en regresión", lo que motivó que se decidiese su retirada "por motivos de seguridade".