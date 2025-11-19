El BNG de Vigo exige al Concello que suspenda la tala de 13 árboles en O Castro

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Vigo ha exigido al Concello suspender la tala de 13 árboles de gran porte en el monte do Castro, medida anunciada por el gobierno local este martes al detectar ejemplares "en muy mal estado". Los nacionalistas consideran que el informe que justifica la tala "carece de rigor y de respeto ambiental".

El portavoz del grupo municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, considera que la eliminación de estos 13 árboles no es una "cuestión menor". "O Monte do Castro non é só un parque, é un símbolo da nosa cidade, un espazo vivo, un patrimonio natural e emocional que forma parte da nosa identidade colectiva", ha valorado.

En este sentido, el nacionalista ha denunciado que el informe municipal es "abiertamente insuficiente, deficiente e incompatible" con las buenas prácticas profesionales. Considera que no hay pruebas, "ni una sola evidencia clara", de que estos árboles supongan un peligro real para las personas.

Así, ha criticado que el documento no emplea "ninguna metodología técnica de evaluación de riesgo, de análisis instrumentales, ni un diagnóstico individualizado de cada especie". Por ello, ha asegurado que el informe fue realizado "a medida para justificar que el alcalde leñador, Abel Caballero, siga utilizando la motosierra contra los árboles de la ciudad".

Además, el frente nacionalista lamenta que el estudio tampoco contemple ninguna alternativa, ya que la tala es la última medida según "las recomendaciones técnicas y la propia normativa ambiental". También critican que el informe utilice criterios estéticos, como las "vistas paisajísticas" y la "ornamentalidad", y no de seguridad.

Sobre la plantación de 25 nuevos ejemplares de diferentes especies, Igrexas ha cuestionado que vaya a suponer una reposición funcional. Ha explicado que el informe municipal no indica el calibre, ni garantiza la equivalencia ecológica, ni analiza la afección al microclima, la estabilidad del suelo o la biodiversidad actual.