La Navidad de Vigo generará un retorno de 800 millones de euros, según Caballero en Espejo Público

El regidor de Vigo, Abel Caballero, participó este martes en el programa Espejo Público de Antena 3. El formato, conducido por Susana Griso -quien aseguró, en la presentación, que las fiestas navideñas empiezan oficialmente cuando Vigo enciende sus luces- quiso contar de nuevo con el alcalde socialista.

Griso inició su ronda de preguntas a Abel Caballero consultándole al regidor sobre la comparativa entre la Navidad de Vigo y el Camino de Santiago en lo que a movilización de personas se refiere: "Tenemos más visitantes que el Camino de Santiago. Es un dato", remarcó, al tiempo que volvía a acreditar que más de seis millones de personas visitaron la decoración de Vigo en 2024. "Antes no sucedía. La cultura de la Navidad se ha revitalizado en Vigo", añadió.

Sobre el retorno económico de las luces en Vigo, Caballero estimó que, "tirando por lo bajo", será de 800 millones de euros, tras invertir dos millones de euros. "La economía de la Navidad es importantísima. Vigo es un objetivo a imitar por parte de las ciudades de España y yo los felicito", aseguró Caballero.

Sánchez no adelantará elecciones, según Caballero

La presentadora de Espejo Público aprovechó la coyuntura para preguntarle a Caballero sobre un posible adelanto electoral por parte de Pedro Sánchez, a lo que el alcalde socialista contestó que "será en 2027, cuanto toque. Es bueno que las legislaturas duren cuatro años".

Además, Caballero defendió que el país "marcha" y destacó su crecimiento económico, pese a que Griso le rebatió la inexistencia de presupuestos. "El que quiera sustituir a un presidente que presente una moción de censura", reclamó el regidor olívico, quien criticó a la Xunta por "hacer caja con el Ingreso Mínimo Vital" y declararlo incompatible con la Risga.