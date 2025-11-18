Descarrilamiento en As Neves (Pontevedra): Renfe actualiza la información sobre los traslados de carretera

La interrupción de la circulación ferroviaria entre As Neves y Salvaterra, en la provincia de Pontevedra, por el descarrilamiento de un tren de mercancías ha obligado a Renfe a realizar modificaciones puntuales del servicio de tren entre Ourense y Vigo. La compañía ferroviaria ha confirmado que habilita traslados por carretera y otros cambios.

De este modo, como informa Europa Press, los servicios de los trenes Regional 12623 —que sale de Ourense a las 10:05 horas con destino a la estación de Vigo-Guixar— y el Regional 12608 —que sale de Vigo-Guixar a las 14:07 horas con destino Ourense— se prestarán estos días por carretera entre Arbo y Vigo-Guixar.

Por otra parte, los viajeros de los trenes transversales 621 y 622, que conectan Galicia con Cataluña, con origen/destino Vigo, realizarán el trayecto en tren, si bien desviados por la vía del Eje Atlántico y con la estación de Vigo Urzáiz como origen/destino (en lugar de Vigo Guixar).

Lo mismo ocurrirá con sus enlaces, el Regional 12477 (Ourense-Vigo) y el Regional 12474 (Vigo-Ourense), que efectuarán parada por este motivo en Redondela. Para los viajeros con origen/destino Guillarei y O Porriño el servicio se prestará por carretera.