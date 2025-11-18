Denuncian una "desproporcionada" actuación de la Policía Portuaria de Vigo durante una protesta

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha denunciado este martes la "desproporcionada" actuación de la Policía Portuaria de Vigo ante una protesta "pacífica" llevada a cabo durante la noche del pasado domingo. Los sindicalistas reclamaban el cumplimiento del convenio colectivo del metal.

En un comunicado recogido por Europa Press, el sindicato ha asegurado que tres trabajadores fueron "agredidos, detenidos y uno de ellos resultó con lesiones" por una "brutal y desproporcionada" actuación de la policía. Según CGT, hasta seis vehículos policiales y varios agentes "cargaron" contra los sindicalistas. "La actuación, que incluyó petición de documentación, carga física que causó lesiones a un compañero, busca amedrentar a la representación sindical", ha añadido.

"Los hechos, que retrotraen a tiempos de una represión dictatorial, se desencadenaron cuando los representantes sindicales ejercían su legítimo derecho a la protesta para visibilizar las condiciones laborales propias del siglo XIX que se sufren en el servicio de mantenimiento del puerto. La única acción de los trabajadores era la colocación de una pancarta reivindicativa", insisten desde el sindicato.

Frente a este acto de protesta "pacífica", la respuesta policial fue de una violencia "inusitada", aseguran. "Se movilizaron hasta seis coches patrulla que se concentraron en el lugar con el único objetivo de retirar la pancarta y disolver la legítima protesta. Los agentes procedieron a identificar de forma agresiva a los sindicalistas y, acto seguido, cargaron contra ellos, propinando golpes y causando lesiones a uno de los compañeros, que tuvo que recibir asistencia médica", subrayan.

Por ello, CGT exige una investigación "inmediata y exhaustiva" de los hechos para que se "depuren responsabilidades", así como "cese inmediato de la criminalización de la protesta sindical". Además, solicitan que la Autoridad Portuaria y las empresas concesionarias "cumplan de inmediato con el convenio colectivo del metal" para acabar con la "explotación laboral en el puerto".

Autoridad portuaria

Por su parte, la Autoridad Portuaria de Vigo (APV) ha salido al paso de estas informaciones explicando que varios individuos fueron interceptados instalando pancartas y carteles en el exterior y en el interior del Puerto Pesquero. Dos agentes se acercaron y reconocieron a una de las empresas, un extrabajador de la empresa Tecnocontrol que había sido despedido y ha estado involucrado en diversas denuncias en el entorno portuario, según explica el Puerto.

"La Policía Portuaria procedió a solicitar la identificación de las tres personas por razones de seguridad, negándose a ello y dándose a la fuga, tras lo que los agentes lo siguieron y lo retuvieron hasta la llegada de la Policía Nacional, a la que los agentes portuarios habían avisado previamente", recoge la APV.

De acuerdo con el relato de uno de los policías portuarios, el extrabajador de la empresa le habría propinado una patada en el pecho a un agente, por lo que tuvo que ser derivado al hospital. Tras recibir atención médica, presentó la correspondiente denuncia, junto con el parte de lesiones, ante la Policía Nacional.