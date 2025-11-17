Detienen a un varón en Vigo sobre el que pesaba una orden del Juzgado de Violencia sobre la Mujer

La Policía Local de Vigo detuvo a un varón sobre el que ya pesaba una orden de detención del Juzgado de Violencia sobre la mujer. Lo hizo en el marco de un suceso ocurrido el pasado 14 de noviembre, fecha en la que el individuo, junto a otro hombre, estaba molestando a los vecinos de la zona de la rúa das Angustias.

Tras una llamada registrada a las 20:56 horas alertando de lo que ocurría, los agentes se personaron en el lugar. Allí procedieron a identificar a T. B. P., de 56 años de edad. Comprobaron que sobre él pesaba una orden de detención referida por el citado juzgado y por una causa del año en curso.

Por todo lo anterior y en atención al mandato Judicial, se procedió a su inmediata detención y puesta a disposición de la autoridad competente.

Detenido en la calle Teixugueiras

Un día más tarde, de madrugada, la Policía Local de Vigo detuvo a otro hombre, de 24 años de edad, en la calle Teixugueiras, sobre el que también pesaba una orden de búsqueda, detención y presentación. En este caso, ordenada por el juzgado de Instrucción número 6 de Vigo.

Los agentes se percataron sobre las 2:55 horas de la presencia de un varón que mostraba una actitud esquiva en esta calle del barrio de Navia. Concretamente, se introdujo apresuradamente en un establecimiento, movimiento que repitió cuando los policías realizaron una segunda pasada.

Estos esperaron a que el varón saliese del local para averiguar los motivos de su comportamiento. Una vez abandona el establecimiento y observa a los dos agentes, comienza una persecución hasta que los funcionarios logran interceptarlo. Entonces, fue identificado, detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.