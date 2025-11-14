Válvulas dañadas en Eiras: la Xunta urge a Caballero reunirse y advierte que "no puede irse de rositas"

La Xunta de Galicia sigue presionando al alcalde de Vigo, Abel Caballero, sobre las válvulas dañadas de la presa de Eiras. Augas de Galicia ha vuelto a solicitar al regidor socialista la celebración de una reunión técnica para solventar el problema, mientras que la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, advierte: "No puede irse de rositas diciendo cualquier tontería".

En una carta del director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, enviada a Caballero, el organismo autonómico insiste en que es "imprescindible" mantener ese encuentro técnico para abordar la sustitución de las válvulas. Defiende que "garantizar el abastecimiento de agua a la población de Vigo y de su comarca" está bajo la "exclusiva responsabilidad" del Concello.

Como informa Europa Press, Augas de Galicia insiste en las trabas que ha puesto la concesionaria municipal en los últimos años para permitir el acceso a las instalaciones y para hacer revisiones. Así, reitera que, tras la entrega de las llaves del embalse por parte del Concello, la administración local se reservó "en exclusividad" el accionamiento de esas válvulas.

Según el organismo autonómico, es en esa operación cuando se pueden detectar posibles fallos. Por eso, critican que era "su obligación", pero no trasladó "en ningún momento" que hubiese incidencia alguna que comprometiera la funcionalidad del sistema.

Fue en este año 2025, continúa la carta, cuando la Xunta pudo acceder a realizar pruebas específicas y comprobó, "con pleno conocimiento del Ayuntamiento, ya que las tomas son únicamente manipuladas por su concesionaria", que el estado de las válvulas demanda una "sustitución integral".

"No puede irse de rositas"

Por su parte, la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, ha reiterado que los daños detectados en las válvulas suponen un "problema grave". También ha incidido en que el alcalde, Abel Caballero, "sabe perfectamente lo que sucedió a lo largo de estos años", con "litigios continuados" sobre su explotación y gestión y con las "trabas" puestas por la concesionaria municipal.

En declaraciones en Mugardos, la conselleira ha repetido que el accionamiento de esas válvulas es responsabilidad municipal y "en ningún caso" el Ayuntamiento informó de ninguna incidencia. En la inspección realizada por Augas de Galicia se detectó ese problema "grave". "Y esa gravedad puede afectar desde el punto de vista de la seguridad, pero también desde el punto de vista del abastecimiento", ha remarcado.

Finalmente, ha puntualizado que la solución no pasa únicamente por sustituir una válvula por otra, con un coste de 50.000 euros, como sostiene Abel Caballero. "Si en realidad cree eso, tiene un problema", ha añadido, y ha insistido: "Esto no es una guerra más de Abel Caballero y la Xunta. Esto es algo muy serio. Por lo tanto, una vez más, hay que sentarse sí o sí, no puede irse de rositas diciendo cualquier tontería porque tenemos una obligación las administraciones".