Redondela (Pontevedra) reedita sus premios de periodismo ético

El Concello de Redondela reeditará un año más su Premio Sesé Mateo de Xornalismo Ético, que en esta nueva edición llegará a la quinta entrega. Se trata de premiar el compromiso del periodismo en la lucha contra la violencia machista y, más concretamente, de reconocer a aquellas profesionales que abordan de manera respetuosa los temas relacionados con esta lacra, protegiendo además la intimidad de las víctimas y de sus familias.

La regidora de Redondela, Digna Rivas, aseguró que este premio "non só recoñece o esforzo e o compromiso dos e das profesionais do xornalismo que contribúen a combater a violencia de xénero, senón que tamén serve como un permanente recordatorio das vítimas".

Estos premios de periodismo llevan el nombre de Sesé Mateo (Chapela, Redondela, 1965-2017), quien fue una mujer, dicen en el Consistorio, "feminista" y "militante" en la defensa de las libertades básicas de los seres humanos, de cualquier raza y condición. Mateo fue asesinada en 2017 por su expareja.

La edil de Igualdad, Iria Vilaboa, aseguró que "queda moito por mellorar aínda no ámbito do xornalismo con respecto ao tratamento da violencia en xeral e da violencia contra as mulleres e os seus fillos e fillas en particular".

El premio, dotado con 1.500 euros, está abierto a trabajos de cualquier género periodístico sin límite de extensión que fueran publicados en periódicos en papel o digital o bien emitidos en medios audiovisuales entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025. La presentación de los trabajos puede realizarse desde hoy en el Rexistro Xeral o a través de la sede electrónica.